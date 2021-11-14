Это случилось в преддверии годовщины смерти артиста

При жизни Армен Джигарханян не скрывал, что хочет, чтобы его похоронили рядом с дочерью Еленой. Спустя год после смерти на Ваганьковском кладбище все-таки появился памятник артисту. Но незадолго до этого треснул монумент его наследницы.

Об этом рассказал пасынок актера. Степан рассказал журналистам, что на памятнике его отец изображен в своем любимом образе Сократа. Работу, кстати, выполнили дети Фридриха Согояна, который ранее увековечил образ Лены.

Как выяснилось, во время установки случайно был поврежден памятник дочери Армена Борисовича.

"Он был установлен еще в 80-х годах, за это время он попортился. При демонтаже часть монумента откололась, посыпалась. Пришлось реставрировать",

– заключил наследник Джигарханяна.

Напомним, что Елена появилась на свет, когда актер был женат на Алле Ванновской. Женщина была больна хореей, которая в итоге передалась их общей дочери. Этот синдром характеризуется резкими и беспорядочными движениями, которые порой напоминают танец.

Дочь Джигарханяна мечтала стать актрисой. Но в 1987 году умерла при загадочных обстоятельствах. Ее тело нашли в автомобиле, где также находился ее молодой человек. Елене было 23 года. До конца своих дней актер винил себя в произошедшем и горько плакал по погибшей наследнице.

Ранее СМИ опубликовали фото памятника на могилу Джигарханяна. Народ пришел в ужас, увидев монумент.