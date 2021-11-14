Эксперт рассказал, что происходит за закрытыми дверями театра

Казалось, что в карьере Ольги Бузовой как академической актрисы была поставлена точка, даже в светской тусовке продолжаются бурные обсуждения конфликта, который произошел между экс-ведущей "Дома-2" и новым генеральным директором МХАТа Владимиром Кехманом.

О происходящем высказался Сергей Соседов. Критик уверен, что бывшее руководство театра, которое пригласило Бузову играть в "Чудесном грузине", преследовало свои цели. В эфире шоу "Центральное телевидение" на НТВ шоумен рассказал, что такое решение было принято, чтобы насолить Татьяне Дорониной.

"Привлечение Бузовой на роль – это звонкая пощечина Татьяне Дорониной. Бузова не может быть во МХАТе, потому что этого быть не может никогда",

– возмущался Соседов.

Сама народная артистка, которая посвятила МХАТу более 30 лет своей жизни, к слову, тоже высказывалась о том, что Ольга оказалась на сцене ее детища. Долгое время Доронина предпочитала отмалчиваться, но не так давно в СМИ все-таки появился ее комментарий.

По словам подруги Татьяны Васильевной, ее реакция была нецензурной. Экс-руководительница театра назвала Бузову девушку с низкой социальной ответственностью. И ей было горько, что подобные личности теперь играют на сцене ее родного МХАТа.