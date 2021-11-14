"Отказывало все": Соловьев раскрыл детали ухода Коклюшкина

"Отказывало все": Соловьев раскрыл детали ухода Коклюшкина
Виктор Коклюшкин. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Сатирик до последнего держался за жизнь

12 ноября в культурной сфере произошла трагедия – этот мир покинул знаменитый писатель, выдающийся сатирик Виктор Коклюшкин. В прессе писали, что артист скончался из-за острой сердечной недостаточности. Однако его зять, известный телеведущий Владимир Соловьев поделился с публикой более подробным описанием болезни Коклюшкина.

Оказалось, звезда юмористической индустрии несколько дней всеми силами боролся за свою жизнь. Целую неделю Виктору Коклюшкину пришлось прощаться с земным пребыванием. У 75-летней знаменитости начали один за другим отказывать органы.

"По очереди отказывало все – почки, легкие", – говорит журналист.

Соловьев рассказал, что для близких Виктора Михайловича это были одни из самых страшных дней в жизни. Телеведущий уже 20 лет женат на дочери сатирика Эльге Сепп. Женщина всегда была очень близка со своим отцом, поэтому весьма тяжело переживает утрату.

В самом конце, когда Виктор Михайлович уже находился на грани между жизнью и смертью, к нему в очередной раз приехала любимая дочь. Наследница взяла знаменитого отца за руки, однако тот уже был не в силах как-то отреагировать на прикосновение родного человека. Позже Эльга рассказала: тогда она почувствовала, папа понял, что дочь рядом, но ответить ей уже не мог.

К слову, недавно в прессе рассказывали, как Коклюшкин относился к родству с Соловьевым. Владимир женился на Эльге два десятилетия назад, в этом браке на свет появились пятеро детей. Виктор Михайлович признавался, что предпочитает не следить за работой своего знаменитого зятя.

Источник: Ютуб-канал "Соловьев LIVE" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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