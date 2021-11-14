Нужна госпитализация: врач заподозрил у Ротару опасную болезнь

Нужна госпитализация: врач заподозрил у Ротару опасную болезнь
София Ротару. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Тремор рук певицы сигнализирует о проблемах

Вот уже несколько дней в Сети одна за другой появляются тревожные новости о состоянии здоровья Софии Ротару. Все началось с видео, которое было снято на корпоративе в Германии. У певицы сильно трясется рука, держащая микрофон. Врач предположил, что у звезды может развиваться болезнь Паркинсона. 

Для передачи "Ты не поверишь!" Илья Грачев прокомментировал ролик. Специалист посоветовал Ротару срочно обратиться к врачам. 

"Тянуть здесь абсолютно не надо, потому что у нормального человека не должны трястись руки. Признаки паркинсонизма у нее есть на этом видео", 

– отметил невролог. 

Медик также предположил, что причиной тремора могут быть и другие болезни – поражение мозжечка или интоксикация. 

Однако директор агентства, которая организовывала мероприятие, уверяет, что с Софией Михайловной все было хорошо, поэтому никаких признаков Паркинсона она не заметила. Девушка предположила, что трясущиеся руки – возрастное явление, которое никак не связано с болезнью. 

Бывшая директор певицы также подтвердила эту информацию, сказав, что астма – это единственное заболевание, которое беспокоит "хуторянку".

Отрицает тревожные сообщения о здоровье Ротару и ее сын. Руслан Евдокименко на днях прокомментировал состояние матери, сказав, что никаких поводов для волнения нет и быть не может. 

Источник: "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Ринат Сайфеев
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О вечном пора думать, а она всё в молодухи... или нанялась к товарищу шарикову - вылавливать бездомных животин... а что, эффективно будет: как глянет в сторону бродячих кошек ли , собак ли - те сразу в оборок с копыт своих.. бери голенькими, тёпленькими! правда, более половины животных отдаст душу своим животным богам... как тут с коньков то не слететь - пред тобой предстанет такой ужас - вся обштукатуренная, лицо изрезанное...труселя истёртые - чтобы оголить целлюлитные наросты - и всё норовит тебя хапнуть..
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