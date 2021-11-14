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Вот уже несколько дней в Сети одна за другой появляются тревожные новости о состоянии здоровья Софии Ротару. Все началось с видео, которое было снято на корпоративе в Германии. У певицы сильно трясется рука, держащая микрофон. Врач предположил, что у звезды может развиваться болезнь Паркинсона.
Для передачи "Ты не поверишь!" Илья Грачев прокомментировал ролик. Специалист посоветовал Ротару срочно обратиться к врачам.
"Тянуть здесь абсолютно не надо, потому что у нормального человека не должны трястись руки. Признаки паркинсонизма у нее есть на этом видео",
– отметил невролог.
Медик также предположил, что причиной тремора могут быть и другие болезни – поражение мозжечка или интоксикация.
Однако директор агентства, которая организовывала мероприятие, уверяет, что с Софией Михайловной все было хорошо, поэтому никаких признаков Паркинсона она не заметила. Девушка предположила, что трясущиеся руки – возрастное явление, которое никак не связано с болезнью.
Бывшая директор певицы также подтвердила эту информацию, сказав, что астма – это единственное заболевание, которое беспокоит "хуторянку".
Отрицает тревожные сообщения о здоровье Ротару и ее сын. Руслан Евдокименко на днях прокомментировал состояние матери, сказав, что никаких поводов для волнения нет и быть не может.
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