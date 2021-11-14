Заслуженному артисту России было 55 лет

Печальную новость сообщили в театре "ФЭСТ". Игорь Бондаренко ушел из жизни в 55 лет. причиной смерти называют продолжительную болезнь. Об этом говорится на сайте театра. Подробностей пока не приводится.



Коллеги в некрологи назвали актера выдающимся мастером сцены.

"Всегда умел согревать сердца своих друзей, родных и близких",

– отмечается в сообщении.

Бондаренко известен зрителям по ролям в ряде известных фильмов. Среди них "Сибирский цирюльник" и "Братья Карамазовы". Кроме того, артист появлялся и в сериалах, которые полюбились россиянам. Это "Реальные пацаны", "Счастливы вместе" и многие другие.

Прощание с Бондаренко пройдет в понедельник, 15 ноября, в театре.