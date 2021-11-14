Переломаны рука и ребра: стали известны подробности состояния Сафоновой после аварии

Переломаны рука и ребра: стали известны подробности состояния Сафоновой после аварии
Елена Сафонова. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистке потребуется долгая реабилитация

Недавно знаменитая российская актриса Елена Сафонова попала в крупную автокатастрофу. Преданные поклонники знаменитости очень переживают о ее здоровье и ждут вестей от близких и врачей. Последними подробностями о состоянии звезды нашумевшей в свое время киноленты "Зимняя вишня" поделилась ее подруга актриса Татьяна Васильева.

О том, что известная артистка стала участницей крупного дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы, стало известно несколько дней назад, 10 ноября. Сейчас знаменитость проходит лечение в НИИ имени Склифосовского. Медицинские специалисты оценивают ее состояние как средне тяжелое.

Коллега пострадавшей звезды по голубому экрану Татьяна Васильева сообщила, что врачи диагностировали у Сафоновой множественные переломы. Известно, что артистка сильно повредила конечности и ребра.

"У нее зафиксированы переломы руки и ребер. Также у нее повреждены ноги", – рассказывает подруга знаменитости.

Последними новостями о звездной пациентке Васильева поделилась в беседе с журналистами телешоу "Ты не поверишь". Также Татьяна рассказала, что успела пообщаться с наследником Елены. В телефонном разговоре мужчина признался, что до сих пор в шоке от случившегося.

Напомним, по имеющейся информации, Елена Сафонова сама находилась за рулем автомобиля, который попал в аварию.

Источник: Ты не поверишь ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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