Артистке потребуется долгая реабилитация

Недавно знаменитая российская актриса Елена Сафонова попала в крупную автокатастрофу. Преданные поклонники знаменитости очень переживают о ее здоровье и ждут вестей от близких и врачей. Последними подробностями о состоянии звезды нашумевшей в свое время киноленты "Зимняя вишня" поделилась ее подруга актриса Татьяна Васильева.



О том, что известная артистка стала участницей крупного дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы, стало известно несколько дней назад, 10 ноября. Сейчас знаменитость проходит лечение в НИИ имени Склифосовского. Медицинские специалисты оценивают ее состояние как средне тяжелое.

Коллега пострадавшей звезды по голубому экрану Татьяна Васильева сообщила, что врачи диагностировали у Сафоновой множественные переломы. Известно, что артистка сильно повредила конечности и ребра.

"У нее зафиксированы переломы руки и ребер. Также у нее повреждены ноги", – рассказывает подруга знаменитости.

Последними новостями о звездной пациентке Васильева поделилась в беседе с журналистами телешоу "Ты не поверишь". Также Татьяна рассказала, что успела пообщаться с наследником Елены. В телефонном разговоре мужчина признался, что до сих пор в шоке от случившегося.

Напомним, по имеющейся информации, Елена Сафонова сама находилась за рулем автомобиля, который попал в аварию.