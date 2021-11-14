Как Кадони отреагировал на рождение брата

Как Кадони отреагировал на рождение брата
Влад Кадони. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Матери ведущего "Дома-2" 53 года

На днях Елена Голунова сообщила поклонникам радостную новость – она снова стала мамой. Звезда "Битвы экстрасенсов" рассказала, что у нее родился мальчик. Сын 53-летней ясновидящей, Влад Кадони, поделился своими эмоциями.

В "Инстаграме" ведущего "Дома-2" появился пост, в котором он поздравил маму с появлением малыша на свет. 

"Вчера у меня появился братик. Нет, это не шутка, не аллегория, это констатация факта. Точнее появился он немного раньше, но выписка была вчера", 

– написал Кадони. 

Он также объяснил свое отсутствие на выписке из роддома. Телеведущий признался, что обстоятельства вынудили его пропустить такое важное для семьи событие. 

Своему новорожденному брату Влад поделал крепкого здоровья и счастья. В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям, а кто-то даже пошутил, что Голунова осмелилась стать мамой в пятый раз, потому что никак не может дождаться внуков. 

"Смелая мама у вас, только здоровья им", "Здоровья малышу, хорошего сна, вкусного молочка", "Пока мама дождется внуков... Ей быстрее самой нарожать", "Мама у тебя героиня", "Теперь твоя очередь стать отцом. Благо, отец ты будешь суперский", 

– написали под постом. 

Напомним, что Голунова сообщила о рождении сына в минувшую пятницу, 12 ноября. В своих социальных сетях звезда "Битвы экстрасенсов" опубликовала серию фотографий с выписки, поделившись счастьем с поклонниками. 

Источник: "Инстаграм"
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Лавров и Шойгу нашли решение миграционного кризиса для ЕС

Наши министры выступили на встрече "2+2" в Париже

В словах Путина увидели сигнал о разрешении кризиса с мигрантами на границе Белоруссии

Лукашенко ожидает очередная победа над ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей