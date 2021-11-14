Матери ведущего "Дома-2" 53 года

На днях Елена Голунова сообщила поклонникам радостную новость – она снова стала мамой. Звезда "Битвы экстрасенсов" рассказала, что у нее родился мальчик. Сын 53-летней ясновидящей, Влад Кадони, поделился своими эмоциями.

В "Инстаграме" ведущего "Дома-2" появился пост, в котором он поздравил маму с появлением малыша на свет.

"Вчера у меня появился братик. Нет, это не шутка, не аллегория, это констатация факта. Точнее появился он немного раньше, но выписка была вчера",

– написал Кадони.

Он также объяснил свое отсутствие на выписке из роддома. Телеведущий признался, что обстоятельства вынудили его пропустить такое важное для семьи событие.

Своему новорожденному брату Влад поделал крепкого здоровья и счастья. В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям, а кто-то даже пошутил, что Голунова осмелилась стать мамой в пятый раз, потому что никак не может дождаться внуков.

"Смелая мама у вас, только здоровья им", "Здоровья малышу, хорошего сна, вкусного молочка", "Пока мама дождется внуков... Ей быстрее самой нарожать", "Мама у тебя героиня", "Теперь твоя очередь стать отцом. Благо, отец ты будешь суперский",

– написали под постом.

Напомним, что Голунова сообщила о рождении сына в минувшую пятницу, 12 ноября. В своих социальных сетях звезда "Битвы экстрасенсов" опубликовала серию фотографий с выписки, поделившись счастьем с поклонниками.