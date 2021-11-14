Из-за Пригожина Руссо вынужден жить под госзащитой

Из-за Пригожина Руссо вынужден жить под госзащитой
Авраам Руссо. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец выдал сенсацию о работе с продюсером

В нулевые хиты Авраама Руссо звучали отовсюду. Но после певец неожиданно пропал. Все случилось в 2004 году. Тогда артиста похитили, чтобы заставить подписать контракт. Долгое время исполнитель хита "Далеко-Далеко" молчал, но впервые решил рассказать правду. 

В 2004 году вокруг Руссо то и дело начали возникать конфликты. Изначально певец не понимал их причину. Но после осознал, что все изменилось, когда он начал сотрудничать с Иосифом Пригожиным. В один момент продюсер "объединился" с Тельманом Исмаиловым, который сейчас находится в международном розыске. 

"Это был заговор! Я стал жертвой", 

– вспоминает Руссо. 

Свое избиение в ресторане "Прага" певец назвал "воспитанием". По его мнению, и Пригожин, и экс-владелец Черкизовского рынка хотели, чтобы артист буквально стал их врагом. 

Все закончилось в 2006 году, когда певец перестал работать с продюсером. И даже тогда муж Валерии буквально пришел в ярость, наговорил журналистам много неправды. Например, певец заявил, что слова о том, что в качестве компенсации за избиение он получил много денег – ложь. 

Даже сейчас, когда "заказчики" наказаны, музыкант вынужден жить под защитой. 

"Все мои передвижения контролируется силовыми структурами. Это будет продолжаться неограниченный срок – столько, сколько нужно", 

– рассказал Руссо "Комсомольской правде". 

Ранее певец раскрыл подробности ссоры с Тельманом Исмаиловым, обвинив его в том, что король Черкизона разрушил его жизнь. 

Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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