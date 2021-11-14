Сатирик будет похоронен на Щербининском кладбище

Сегодня, 14 ноября, в Москве простились с Виктором Коклюшкиным, который скончался от острой сердечной недостаточности. Панихида была скромной. И хотя сатирик писал для многих звезд отечественного юмора – Евгения Петросяна, Клары Новиковой, Владимира Винокура – из коллег проводить его в последний путь пришел только Ефим Шифрин.

Артист рассказал журналистам, что писатель был очень закрытым человеком.

"Нас связывали работа, праздники, дни рождения",

– признался Шифрин.

Покоиться Коклюшкин будет на Щербининском кладбище. Это было его последнее желание, ведь именно там захоронены близкие сатирика.

Напомним, что автора не стало 12 ноября. Как рассказал зять Виктора Михайловича, Владимир Соловьев, последние дни были очень тяжелыми для писателя. У Коклюшкина начинали отказывать органы: почки, легкие. По словам телеведущего, эти дни были для близких старика едва ли не самыми тяжелыми в жизни.

Впрочем, хоть коллеги и не явились на прощальную церемонию, многие из них признавались, что новость о смерти Коклюшкина стала для них настоящим шоком. Юморист Николай Лукинский, например, назвал уход писателя из жизни "большой потерей", а Клара Новикова назвала Виктора Михайловича "остроумнейшим человеком".