Звезды не стало на 55-м году жизни

Большая трагедия произошла в культурной сфере. Сегодня, 14 ноября, стало известно, что этот мир покинул известный артист Владимир Казанцев. Земное пребывание звезды оборвало тяжелое заболевание.



Последнее время Казанцев лечился от затяжной пневмонии. С высокой долей вероятности, эта болезнь стала последствием инфицирования COVID-19. На момент смерти любимцу публики было 54 года. Костлявая с косой настигла Владимира в родном Новосибирске. Для этого города смерть Казанцева стала большой трагедией. Многие местные жители с радостью наблюдали за игрой артиста на театральной сцене.

О печальном событии рассказали представители Новосибирского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации. Там выразили глубочайшие соболезнования родственникам выдающегося артиста.

Больше всего Владимир запомнился новосибирцам в роли знаменитого "Городовичка" – символа города. Казанцев по-настоящему вживался в свои роли и всегда был очень убедителен на сцене, за что его особенно ценили коллеги и зрители. Ныне покойный артист отдал театру 23 года своей жизни.

Сегодня также стало известно о смерти знаменитого актера из нашумевшего сериала "Реальные пацаны". Игорь Бондаренко скончался в возрасте 55 лет.