Актриса показала редкий кадр

Алика Смехова нечасто балует поклонников семейными снимками. Поэтому подписчики были в восторге, когда увидели на ее странице в Инстаграм совместный со старшим сыном Артемом портрет. Наследнику известной артистки – 21 год. Второму мальчику, Макару, 13.



На фото 53-летняя Смехова выглядит абсолютно счастливой – актриса улыбается в объятиях сына.

"Безусловная любовь", – написала она.

Пост Алики оценили и коллеги, и поклонники. Пользователи оставили множество комплиментов и теплых слов.

"Какие тёплые фотографии) Люблю", – отреагировала актриса Ольга Кабо.

"Какой красавчик сынок, есть в кого! Гордость мамы!" "Красивые,а мама ,как сестра!" "Сын очень похож на маму" "Счастья вашему сыну.. Улыбка Смеховская от деда... Гены от них никуда.." – пишут поклонники.

Ранее Смехова признавалась телеведущему Борисову Корчевникову, что личная жизнь у нее так и не сложилась. Несколько раз эффектная артистка выходила замуж, но семейного счастья не обрела. Подробнее – в нашем материале.