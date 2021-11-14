Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
Алика Смехова нечасто балует поклонников семейными снимками.
Поэтому подписчики были в восторге, когда увидели на ее странице в Инстаграм
совместный со старшим сыном Артемом портрет. Наследнику известной артистки – 21
год. Второму мальчику, Макару, 13.
На фото 53-летняя Смехова выглядит абсолютно счастливой – актриса улыбается в объятиях сына.
"Безусловная любовь", – написала она.
Пост Алики оценили и коллеги, и поклонники. Пользователи оставили множество комплиментов и теплых слов.
"Какие тёплые фотографии) Люблю", – отреагировала актриса Ольга Кабо.
"Какой красавчик сынок, есть в кого! Гордость мамы!" "Красивые,а мама ,как сестра!" "Сын очень похож на маму" "Счастья вашему сыну.. Улыбка Смеховская от деда... Гены от них никуда.." – пишут поклонники.
Ранее Смехова признавалась телеведущему Борисову Корчевникову, что личная жизнь у нее так и не сложилась. Несколько раз эффектная артистка выходила замуж, но семейного счастья не обрела. Подробнее – в нашем материале.
В ответ на летящие камни польские правоохранители бросают газовые и шумовые гранаты
Глава Беларуси пока не видит необходимости ставить армию на охрану государственных рубежей