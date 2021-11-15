Появился еще один недуг: друг рассказал о состоянии Гаркалина

Появился еще один недуг: друг рассказал о состоянии Гаркалина
Валерий Гаркалин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер очень боялся заболеть коронавирусом

Вот уже несколько недель Валерий Гаркалин борется с коронавирусом. Актер лежит в Коммунарке. Близким приходится буквально добывать любую информацию о состоянии артиста. Даниил Спиваковский рассказал поклонникам последние новости о состоянии звезды советского кино. 

В эфире шоу "Звезды сошлись" актер рассказал, что находится на связи с дочерью Гаркалина. Долгое время состояние Валерия Борисовича оставалось тяжелым, но потом врачи заметили положительную динамику, артиста даже хотели отключать от аппаратов. У родных появилась надежда, которая разбилась о новый диагноз. 

"В конце прошлой недели врачи обнаружили у него пневмоторакс", 

– поделился Спиваковский. 

Специалист объяснила, при таком диагнозе легкое перестает снабжать организм кислородом. При этом дело может быть не только в коронавирусе, потому что болезнь могла появиться из-за хронических заболеваний легких. 

Коллега Гаркалина также вспомнил, что актер очень боялся заразиться. Даже когда артист был за кулисами, он всегда носил маску. Спиваковский рассказал, что просил звезду "Ширли-мырли" снять маску. Мол, забудется и в ней же выйдет на сцену. Так и произошло. Но зрителей, к слову, это не очень удивило. 

Ранее стало известно, что Гаркалину потребовалась срочная операция. 

Источник: Звезды сошлись ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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