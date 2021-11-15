Композитора осчастливил внебрачный сын

Семья Игоря Крутого принимает поздравления. Композитор уже в четвертый стал дедушкой, а его внебрачный сын Яков отныне обзавелся еще одним статусом – отец.

Наследник композитора опубликовал на своей странице в "Инстаграме" серию трогательных снимков. На первом фото запечатлены крохотные пяточки младенца, на втором снимке Яков стоит рядом со своей супругой, которая прижимает ребенка к себе.

Малыш появился на свет в воскресенье, 14 ноября. Новоиспеченные родители при этом не стали уточнять, кто именно у них родился. Крутой лишь поставил смайлик льва под снимком.

Однако внимательные пользователи смогли рассмотреть на груди Якова наклейку с надписью "родился сын".

В комментариях близкие принялись поздравлять семью с радостным событием.

"Мои поздравления! Крепкого здоровья, терпения, взаимопонимания и счастья", "Яш, мои поздравления! Молодцы! Здоровья богатырского", "Ура!"

– радуются друзья Крутого-младшего.

Сам композитор пока никак не отреагировал на новость о пополнении в семье. Для Игоря Яковлевича, к слову, уже есть три внучки: Деми-Роуз, Кристина и Маргарита.

Напомним, что о Якове публика узнала в апреле этого года. Родство мужчины с известным композитором подтвердили несколько ДНК-тестов.