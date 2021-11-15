Мама настояла: сын Васильевой отрекся от ребенка Кориковой

Мама настояла: сын Васильевой отрекся от ребенка Кориковой
Екатерина Васильева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезде "Бедной Насти" пришлось долго расплачиваться за роман Дмитрием Рощиным

Ни для кого не секрет, что сын Екатерины Васильевой в студенческие годы состоял в отношениях с Еленой Кориковой. Актриса даже родила Дмитрию Рощину сына Арсения. Но семья принявшей постриг артистки так и не признала ребенка от звезды "Бедной Насти". 

Сам Рощин говорит, что никакого старшего сына у него нет. 

"У меня есть старшая дочь Прасковья", 

– отрезал сын Васильевой. 

Если верить слухам, то именно актриса разрушила отношения пары. Однокурсница Кориковой, Наталья Пьянкова рассказала журналистам, что Васильева была в ужасе, когда поняла, кого ее сын привел домой. Знакомая блондинки вспоминала, что актриса звонила ей и спрашивала, что ей делать. 

Пьянкова в эфире "Ты не поверишь!" предположила, что такая реакция Екатерины Сергеевны была вызвана слухами. Поговаривали, что Корикова состояла в отношениях сразу с двумя: с Рощиным и неким бизнесменом. 

Масла в огонь подлил и бывший муж народной артистки Сергей Соловьев. Экс-возлюбленная Рощина училась на его курсе во ВГИКе. Когда Дмитрия чуть не выгнали из университета, то режиссер встал на сторону Кориковой. Актриса захотела, чтобы отца ее ребенка отлучили от занятий. И Соловьев на это согласился. Возможно, это окончательно предопределило отношение звезды российского кино к потенциальной невестке. 

Так или иначе, отношения с Рощиным стали для Елены больной темой. 

"Ее прям травили этим", 

– рассказала подруга артистки Мария Сурова. 

Ранее известная актриса раскрыла истинную причину ухода Васильевой в монастырь. 

Источник: Ты не поверишь! ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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