Звезде "Бедной Насти" пришлось долго расплачиваться за роман Дмитрием Рощиным

Ни для кого не секрет, что сын Екатерины Васильевой в студенческие годы состоял в отношениях с Еленой Кориковой. Актриса даже родила Дмитрию Рощину сына Арсения. Но семья принявшей постриг артистки так и не признала ребенка от звезды "Бедной Насти".

Сам Рощин говорит, что никакого старшего сына у него нет.

"У меня есть старшая дочь Прасковья",

– отрезал сын Васильевой.

Если верить слухам, то именно актриса разрушила отношения пары. Однокурсница Кориковой, Наталья Пьянкова рассказала журналистам, что Васильева была в ужасе, когда поняла, кого ее сын привел домой. Знакомая блондинки вспоминала, что актриса звонила ей и спрашивала, что ей делать.

Пьянкова в эфире "Ты не поверишь!" предположила, что такая реакция Екатерины Сергеевны была вызвана слухами. Поговаривали, что Корикова состояла в отношениях сразу с двумя: с Рощиным и неким бизнесменом.

Масла в огонь подлил и бывший муж народной артистки Сергей Соловьев. Экс-возлюбленная Рощина училась на его курсе во ВГИКе. Когда Дмитрия чуть не выгнали из университета, то режиссер встал на сторону Кориковой. Актриса захотела, чтобы отца ее ребенка отлучили от занятий. И Соловьев на это согласился. Возможно, это окончательно предопределило отношение звезды российского кино к потенциальной невестке.

Так или иначе, отношения с Рощиным стали для Елены больной темой.

"Ее прям травили этим",

– рассказала подруга артистки Мария Сурова.

Ранее известная актриса раскрыла истинную причину ухода Васильевой в монастырь.