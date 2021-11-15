В театре готовятся к возвращению Татьяны Дорониной

Во МХАТе, кажется, начались те самые перемены, о которых говорили все, кому не лень, когда стало известно о назначении Владимира Кехмана на должность генерального директора.

Все больше сотрудников пишут "заявление по собственному", уходя вслед за теперь уже бывшим худруком Эдуардом Бояковым. Сотрудничать с театром прекратила Мария Ватутина, уволились также пресс-служба и PR-отдел МХАТа. Кстати, указывают на дверь именно "бояковским" работникам.

Но самым, пожалуй, показательным стало увольнение Валентина Клементьева. Артист, который был любимцем не только публики, но и самой Дорониной, часто защищал Боякова в своих интервью. Такого предательства президент МХАТа ему не простила. И вместо подарков на 60-й день рождения один из ведущих актеров едва не получил публичное увольнение. Нет, играть на сцене театра имени Горького Клементьев больше не будет, но в свой юбилей на сбор труппы он специально не пришел, потому что знал, что его ждет.

Кроме того, экс-завлит писала, что у нее сложилось впечатление, что Кехману сказали, чтобы за неделю он освободил все кабинеты. Делается это для того, чтобы подготовить театр к возвращению Татьяны Дорониной. Но Ватутина считает, что во времена коронавируса это может быть опасно. Мол, выйдет народная артистка на работу, а после ее увезут в Коммунарку.

Если верить слухам, новый директор театра пока не встречался с Татьяной Васильевной лично, но активно общается с ее помощником, который и передает Кехману указания. Например, какие постановки вернуть в репертуар. Пока остается догадываться, вернется Доронина лично или так и будет раздавать указания извне.

Ранее Кехман предупредил работников МХАТа о сокращении штата и понижении зарплат.