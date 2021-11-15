"Имитирую иллюзию нормальной жизни": Седокова и Тимма намекнули на личные проблемы

"Имитирую иллюзию нормальной жизни": Седокова и Тимма намекнули на личные проблемы
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица и ее супруг опубликовали тревожные сообщения

Анна Седокова всегда делится с подписчиками важными событиями, которые происходят в ее жизни. Экс-солистка ВИА "Гры" старается быть искренней. Вот и этот раз певица опубликовала в своем "Инстаграм" серию историй, в которых честно рассказала о непростом жизненном этапе. 

Артистка намекнула, что в ее жизни происходит нечто, о чем она пока говорить не готова. Седокова также призналась, что ей сейчас очень нелегко. 

"Нужно жить дальше. Как-то взять себя в руки. Поэтому я постараюсь далее имитировать иллюзию нормальной жизни. Потому что если не буду, то совсем загнусь", 

– заинтриговала певица. 

Фото: instagram.com/stories/annasedokova 

Масла в огонь подлил и супруг Анны, баскетболист Янис Тимма. Он тоже опубликовал в своем "Инстаграм" надпись "До сих пор не могу в это поверить". Фразу на черном фоне он сопроводил смайликом свечи. 

Фото: instagram.com/stories/janis.timma

На этом публичные страдания Седоковой не закончились. Она пожаловалась, что из-за блогеров, которые стали играть на эмоциях фанатов, чтобы привлечь к себе внимание, певица теперь боится и не хочет делиться с подписчиками чем-то по-настоящему личным и сокровенным. 

Также звезда опубликовала стихотворение, которое описывает происходящее в ее жизни. И если изначально поклонники подумали, что публикации Анны и Яниса – это намек на разлад в отношениях, то теперь же многие решили, что знаменитость потеряла кого-то близкого. 

 

Ранее Седокова рассказала о трудном детстве. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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