"Это было ужасно!": Соседов устроил разнос Власовой на шоу "Суперстар"

"Это было ужасно!": Соседов устроил разнос Власовой на шоу "Суперстар"
Сергей Соседов. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица провалила свое выступление

Накануне зрители увидели второй выпуск шоу "Суперстар! Возвращение". Номера не всех участников пришлись по вкусу членам жюри. Особенно досталось Наталии Власовой. 

Исполнительница хита "Я у твоих ног" выбрала композицию Александры Пахмутовой "Нежность". И, похоже, что это стало для нее роковой ошибкой. Когда номер подошел к концу, за микрофон взялся Сергей Соседов, который разнес певицу в пух и прах. 

Исполнение Власовой критику не понравилось абсолютно. Соседов объяснил артистке, о чем эта песня. Он выделил три плана, объяснив участнице шоу, что эта композиция – про космонавтов, людях, которых их ждут, и о тех, кого уже нет на Земле. И ни одну из этих "историй" звезда не смогла рассказать. 

По мнению шоумена, Власова провалилась по всем фронтам: не та интонация, неверный посыл. 

"Это отвратительно и недопустимо в этой песне! Это было ужасно!"

– не унимался Соседов. 


Также члену жюри не понравилось, что певица позволила себе изменить несколько нот, сделать "слащавую" вставку. По мнению критика, Власова просто не имела на это никакого права. Как оказалось, шоумен буквально готов "глотку перегрызть" за "Нежность". 

Мнение Соседова поддержали и другие члены жюри. В конце выпуска артистка выбыла из "Суперстара". 

Ранее критик объяснил, почему Ольгу Бузову пригласили играть на сцене МХАТа. 

Источник: "Суперстар! Возвращение" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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