Помощница прокомментировала слухи о выселении Волочковой из турецкого отеля

Помощница прокомментировала слухи о выселении Волочковой из турецкого отеля
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сама балерина произошедшее обсуждать отказалась

Несколько последних дней в социальных сетях гуляют ролики, на которых Анастасия Волочкова едва стоит на ногах. Балерина стала гостьей форума International Congress Prosperity, который проводился в Турции. В итоге блондинка, мягко говоря, перебрала с горячительными напитками на афтепати. 

В качестве бонуса постояльцев турецкого отеля ждали нецензурные рассказы и пьяный дебош от Волочковой. Среди наблюдавших за "концертом" артистки наблюдали не только взрослые, но и дети. Однако последствия настигли звезду русского балета почти мгновенно. Из-за многочисленных жалоб Анастасии указали на дверь, попросив покинуть отель. 

Однако представители артистки эту информацию опровергают. Помощница балерины, Светлана Герасимова, заверила публику, что ее начальницу не выгоняли. 

"Она уезжала на три дня к своим друзьям. С чего ее должны были выгонять из отеля?"

– отреагировала пресс-секретарь танцовщицы в беседе с РЕН ТВ. 

Примечательно, что сама блондинка какие-либо комментарии давать отказалась. 

Ранее Волочковой досталось от Максима Галкина за ее отношение к Алле Пугачевой. Как оказалось, Примадонна звонила балерине, чтобы пригласить ее на свой спектакль, но последняя звонки проигнорировала. 

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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