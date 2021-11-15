Пианистка бережно хранит воспоминания о кинозвезде

Со дня смерти советского и российского актера Армена Джигарханяна прошел ровно год. По этому случаю бывшая избранница деятеля культуры Виталина Цымбалюк-Романовская дала интервью "Вечерней Москве", в котором заявила, что до сих пор испытывает к артисту сильные чувства.

По словам пианистки, смерть партнера не может положить конец любви. Если же с уходом родного человека она все-таки угасла, это значит, что на самом деле никакой искренности в отношениях не было.

Что касается самой Виталины, то она продолжает бережно хранить воспоминания о звезде кинокартины "Собака на сене".

"Я все еще люблю, люблю, как в первый раз. Мне кажется, что пока человека помнят и любят, он жив, пусть не физически, но в иной форме", – высказалась Цымбалюк-Романовская.

Артистка призналась, что никогда не забудет Армена Борисовича. Ведь он стал неотъемлемой частью ее жизни. Пианистка добавила, что деятель культуры способствовал ее формированию как женщины и личности в целом. Часто Виталина ловит себя на мысли, что говорит фразами покойного артиста.

Напомним, Армена Борисовича не стало 14 ноября 2020 года. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет. Актера похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой, рожденной в браке с Аллой Ванновской.

Ранее появилась информация, что на Ваганьковском кладбище повредили памятник наследницы Джигарханяна.