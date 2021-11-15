Становится хуже: Гаркалину грозит ампутация руки

Становится хуже: Гаркалину грозит ампутация руки
Валерий Гаркалин. Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
На фоне тяжелого лечения у народного артиста начались серьезные проблемы с конечностями

У Валерия Гаркалина после продолжительной борьбы с коронавирусом развился тромбоз артерий рук – лечащие врачи вовремя заметили первые неблагоприятные симптомы, позвав на консультацию хирурга. Тот, внимательно осмотрев пациента, дал неутешительный прогноз: если недуг будет прогрессировать, придется ампутировать руку. Об этом пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в зравоохранении.

Сейчас состояние народного артиста остается крайне тяжелым и постепенно ухудшается. Правая рука Гаркалина, по заключению хирурга, более-менее функционирует, а вот левая из-за тромбоза поражена в большей степени. 

Врачи пытаются сделать все возможное, чтобы не допустить ампутации, стараясь улучшить состояние актера медикаментозным способом. 

Напомним, Валерий Гаркалин лежит в больнице после заражения коронавирусом со 2 октября. Болезнь прогрессировала стремительно – за пять дней степень поражения легких выросла с 25% до 75-85%. Сейчас он подключен к аппарату ЭКМО и ИВЛ через трахею.

В начале ноября ему провели экстренную операцию из-за спонтанного пневмоторакса.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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