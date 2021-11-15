Пригожин пригрозил Руссо и Кудрявцевой судом

Пригожин пригрозил Руссо и Кудрявцевой судом
Авраам Руссо. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Продюсера возмущает поведение его бывшего подопечного

Недавно в эфир вышел новый выпуск передачи "Секрет на миллион", героем которого стал певец Авраам Руссо. Исполнитель хита "Далеко-Далеко" обвинил продюсера Иосифа Пригожина в проблемах, возникших на заре его карьеры. Супруг Валерии в интервью "Аргументам и Фактам" прокомментировал выпады в свой адрес.

Пригожин сообщил, что подаст в суд на Руссо. Вести дело будет известный адвокат Сергей Жорин.

"Хочу, чтобы он [Авраам] ответил за каждое слово. Он мошенник и жулик", – заявил Иосиф.

Продюсер уверен, что певец попросту решил привлечь внимание общественности к собственной персоне. Ведь многие уже успели забыть некогда популярного исполнителя.

Примечательно, что Руссо обвинил Пригожина в сговоре с предпринимателем Тельманом Исмаиловым, который на данный момент находится в международном розыске. Мол, они манипулировали певцом и распространяли про него ложную информацию.

Иосиф отметил, что они с Исмаиловым подарили Аврааму шанс стать знаменитым. Если бы не помощь со стороны продюсера и бизнесмена, Руссо так бы и оставался никому не известным. Супруг Валерии назвал исполнителя артистом среднего класса, у которого отсутствуют присущие настоящему мужчине качества.

Пригожин планирует подать в суд не только на певца, но и на передачу "Секрет на миллион". Продюсера возмущает тот факт, что руководство телеканала НТВ позволило артисту безнаказанно врать перед зрителями. 

Ранее Руссо заявил, что из-за Пригожина он вынужден жить под госзащитой. 

Источник: Аргументы и Факты ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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