"Другого нам не нужно": Михалков обозначил границы "идеальной России"

"Другого нам не нужно": Михалков обозначил границы "идеальной России"
Никита Михалков. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Мэтр сразу же исключил Прибалтику

Известный российский кинорежиссер Никита Михалков рассказал в эфире телепрограммы "Право знать" о своем видении границ "идеальной России".

Художественный деятель заявил, что в состав такого государства явно не должны входить прибалтийские страны – пусть регион живет собственной жизнью. Государства Прибалтики, уверен Михалков, вечно испытывают потребности, однако Российской Федерации от них ровным счетом ничего не нужно.

Такого же мнения режиссер придерживается по поводу Западной Украины – этот регион, уверен Михалков, никогда не сможет "прирасти по-настоящему". Однако вся остальная часть Незалежной вместе с Белоруссией явно войдет в состав "идеальной России" – все весьма органично впишется в идеальное, на взгляд мэтра, государство.

Кинорежиссер также указал, что описанная им идеальная страна является вовсем не "имперскими замашками", а собственной позицией по поводу того, какие границы должны быть у России, учитывая культурную и историческую общность народов. По словам Михалкова, необходимость в возвращении всех территорий на постсоветском пространстве отсутствует – речь идет лишь о воссоединении России, Украины и Белоруссии.

"Это то, что существует ныне в наших пределах. Мое органическое ощущение. То, что и есть мы. Другого нам больше и не нужно", – высказался Михалков.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что вскоре после подписания декрета о Союзном государстве Российская Федерация и Белоруссия сформируют собственный парламент, а также изберут единого лидера.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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