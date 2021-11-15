Стали известны детали гибели организатора концертов Бузовой

Стали известны детали гибели организатора концертов Бузовой
Фото: Ulrich Doering / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Полицейские продолжают выяснять обстоятельства произошедшего

В понедельник, 15 ноября, появилась информация о смерти известного организатора концертов Никиты Труханова. Трагедия произошла в одном из отелей Танзании, куда мужчина приехал на отдых вместе со своей семьей – женой и двумя детьми.

Утром 14 ноября 8-летний наследник Труханова попытался разбудить родителей. У мальчика ничего не вышло, из-за чего он начал сильно паниковать. Ребенок набрал номер дяди и рассказал про тревожную ситуацию.

В номер были вызваны местные полицейские, а также сотрудники охраны отеля. Они констатировали смерть Никиты. Что касается его супруги, то женщина впала в кому. Избранницу концертного организатора экстренно госпитализировали.

Знакомые семьи рассказали, что, по предварительной версии, Труханов и его жена чем-то отравились. К такому выводу пришли африканские стражи правопорядка. При осмотре апартаментов они выяснили, что незадолго до трагедии супругов сильно рвало, передает "Комсомольская Правда".

"Именно поэтому и было сделано предположение об их отравлении", – говорится в материале.

Полицейские пытаются установить все обстоятельства произошедшего. Родные погибшего открыли сбор средств на транспортировку тела.

В Танзанию отправился брат жены Труханова. Мужчина будет следить за ходом следственных действий. 

Никита организовывал концерты таким российским знаменитостям, как Ольга Бузова, Тимати, Элджей и другим. 

Источник: Комсомольская Правда ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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