Финалист "Фабрики звезд-6", кажется, нашел способ справиться с потерей возлюбленной

Популярный исполнитель Прохор Шаляпин после смерти своей супруги Татьяны Дэвис, кажется, преобразился до неузнаваемости: артист решил перекраситься и стать блондином. В микроблоге он удивляет поклонников глубокомысленными постами. По словам таронумеролога Элены Гамаюн, радикальные перемены в личности человека вызваны вовсе не чередой случайностей – Прохора преобразила сама жизнь. Точнее, последния события в ней.

В целом, уверена Гамаюн, ситуация с Прохором стандартна: исполнитель решил, что, сменив образ, он отпустил свои проблемы, которые обрушились снежным комом после смерти возлюбленной. Смена имиджа на подсознательном уровне позволяет человеку считать себя способным поменять обстоятельства и придать тем самым уверенности себе.

Вероятнее всего, считает эксперт, Прохор находится в состоянии сильного стресса и ищет спасение в эзотерике. К примеру, обращается за советом к парапсихологам, чтобы избавиться от моральной усталости и добиться внутренней перезагрузки. Единственные лица, которые видят пользу в такой тяжелой ситуации – хейтеры Шаляпина, так как им нет дела до его эмоций.

Таронумеролог даже проанализировала дату рождения певца – 26.11.1983. Оказалось, что у Прохора крайне сложная "матрица судьбы"- мир уготовил ему целую череду испытаний, и потому Шаляпин находится в состоянии постоянной борьбы.

"Продвижение посредством вызова к себе негативного интереса, действительно, просматривается по матрице судьбы этого человека", – заявила Гамаюн.



Однако Прохор обладает выдержкой и внутренней уверенностью – артист обязательно преодолеет черную полосу.

Не так давно вдовец побывал на празднике близких друзей актрисы Марины Орловой и ее возлюбленного Георгия Кирьянова.