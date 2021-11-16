Сложная "матрица судьбы": таронумеролог объяснила поведение Шаляпина после смерти жены

Сложная "матрица судьбы": таронумеролог объяснила поведение Шаляпина после смерти жены
Прохор Шаляпин. Фото: Natalya Loginova / Russian Look/ www.globallookpress.com
Финалист "Фабрики звезд-6", кажется, нашел способ справиться с потерей возлюбленной

Популярный исполнитель Прохор Шаляпин после смерти своей супруги Татьяны Дэвис, кажется, преобразился до неузнаваемости: артист решил перекраситься и стать блондином. В микроблоге он удивляет поклонников глубокомысленными постами. По словам таронумеролога Элены Гамаюн, радикальные перемены в личности человека вызваны вовсе не чередой случайностей – Прохора преобразила сама жизнь. Точнее, последния события в ней.

В целом, уверена Гамаюн, ситуация с Прохором стандартна: исполнитель решил, что, сменив образ, он отпустил свои проблемы, которые обрушились снежным комом после смерти возлюбленной. Смена имиджа на подсознательном уровне позволяет человеку считать себя способным поменять обстоятельства и придать тем самым уверенности себе.

Вероятнее всего, считает эксперт, Прохор находится в состоянии сильного стресса и ищет спасение в эзотерике. К примеру, обращается за советом к парапсихологам, чтобы избавиться от моральной усталости и добиться внутренней перезагрузки. Единственные лица, которые видят пользу в такой тяжелой ситуации – хейтеры Шаляпина, так как им нет дела до его эмоций.

Таронумеролог даже проанализировала дату рождения певца – 26.11.1983. Оказалось, что у Прохора крайне сложная "матрица судьбы"-  мир уготовил ему целую череду испытаний, и потому Шаляпин находится в состоянии постоянной борьбы.

"Продвижение посредством вызова к себе негативного интереса, действительно, просматривается по матрице судьбы этого человека", – заявила Гамаюн.

Однако Прохор обладает выдержкой и внутренней уверенностью – артист обязательно преодолеет черную полосу.

Не так давно вдовец побывал на празднике близких друзей актрисы Марины Орловой и ее возлюбленного Георгия Кирьянова. 

Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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