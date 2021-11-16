Поклонники переживают за здоровье телеведущего

В последнее время в СМИ все чаще появляются тревожные новости о здоровье Андрея Малахова. Внешний вид телеведущего заметно изменился: волосы стали лежать иначе, появились лишние килограммы. Последний выход шоумена в свет лишь подогрел слухи о страшной болезни.

До этого в Сети активно обсуждали, что Малахов стал носить парик. В головы преданных фанатов тут закрались сомнения, кто-то начал думать о диагнозе ведущего "Прямого эфира". Еще больше вопросов появилось, когда звезды начали публиковать видео и фото со съемок "Голубого огонька".

На кадрах заметно, что Малахов заметно поправился: немного одутловатое лицо, второй подбородок, изменившиеся черты.

В комментариях пользователи тут принялись обсуждать внешний вид телеведущего.

"А что Малахов в парике постоянно, он лысый что ли?", "Боже, что с лицом этого ведущего? Как будто ему уже 90 лет и после куча пластических процедур", "А что с Малаховым?", "У Малахова что маска на лице? Вообще не похож, постарел", "Он болен?"

– пишут пользователи.

Сам же Малахов все слухи о своем заболевании отрицает, говоря, что ничего со своей обычной прической не делал.

Ранее известный стилист поделилась своей версией, почему Малахов носит парик. По мнению эксперта по волосам, телеведущий просто не хочет тратить время на прическу.