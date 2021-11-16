"Тотальная деградация": Корнелюк оценил современный шоу-бизнес

"Тотальная деградация": Корнелюк оценил современный шоу-бизнес
Игорь Корнелюк. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Создание музыки превратилось в бизнес, сетует артист

В последнее время об Игоре Корнелюке ничего не слышно. Артист редко появляется на шоу, почти не выходит в свет. И, как оказалось, на это есть свои причины. 

В разговоре с изданием ФАН композитор вспомнил, что во времена, когда он начинал заниматься музыкой, то желание творить шло изнутри, из глубины души. Сейчас же подход к индустрии в корне изменился. 

Корнелюк указал, что все больше артистов используют творчество в качестве заработка. Такой подход исполнителю хита "Город, которого нет" не по душе. Тем более, что развитие технологий позволяет попробовать себя в музыке даже непрофессиональным певцам. И порой звезды без профессионального образования становятся популярнее и успешнее тех, кто тратит на его получение годы. 

К слову, о современной музыке певец отзывается критически. 

"Все, что сейчас происходит в музыке, – это тотальная деградация. Все становится мельче и хуже. И поэтому я слушаю не современную музыку", 

– отрезал Корнелюк. 

Но и эстрадных звезд композитор не жалует. Вместо этого он предпочитает классиков: Вагнера, Шостаковича, Моцарта. И в этом случае особенно виден контраст с современностью. Артист считает, что раньше музыка была искусством, а сейчас продюсеры желают лишь побольше заработать, тратя при этом минимум средств. 

Ранее о современных звездах высказался Вячеслав Добрынин. 

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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