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Сын Бари Алибасова вспомнил о страшном пожаре, который произошел в квартире продюсера около десяти лет назад. Тогда из девяти комнат сохранить только одну. Как оказалось, узнав о беде, Алла Пугачева тут же протянула старому знакомому руку помощи.
"Первой Алла Борисовна откликнулась",
– вспомнил Алибасов-младший.
Уже на следующий день Примадонна перевела на счет создателя группы "На-На" один миллион рублей. Сын шоумена уверен, что сделала это Алла Борисовна не просто так, а потому что Алибасов ей был близок по духу.
Заодно наследник артиста вспомнил о том, как проходил отбор в знаменитую группу. Как оказалось, в "На-На" хотели попасть около 24 тысяч человек. Выбрал Алибасов четырех. И судя по тому, что песни группы по-прежнему вызывают у публики теплые эмоции и воспоминания, продюсер не прогадал.
По мнению Бари Бариевича, успех связан с профессиональной "чуйкой" шоумена, который понимал, какой кандидат стоит внимания, а кого вряд ли ждет оглушительный успех.
Ранее бывшая жена продюсера, Лидия Федосеева-Шукшина, рассказала о продолжительных запоях Алибасова. Актриса уверена, что артист начал злоупотреблять алкогольными напитками из-за того, что у "На-На" почти не было концертов в период пандемии. Экс-супруга неоднократно просила шоумена остановиться, но он лишь отмахивался от нее.
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