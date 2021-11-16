Ему было 66 лет

Не стало Сергея Лепихина. Режиссер и оператор скончался на 67-м году жизни.

О смерти сообщили в официальном сообществе киностудии "Новый курс", основателем которой и был Лепихин. Точная причина смерти не уточняется. Известно лишь, что почти весь последний месяц документалист провел в больнице.

"Жизнерадостным, справедливым, элегантным, честным – таким, родной Сергей Михайлович, вы останетесь в нашей памяти и душе",

– написано в публикации.

Лепихин был выпускником пермского ВГИКА. С 1987 года документалист трудился на должности оператора фильмов "Пермкино". Также занимал пост технического директора фестиваля документального кино "Флаэртиана".

Лепихин работал над картинами "Под куполом неба", которая рассказывает о жизни цирковых артистов, решивших жить вдали от цивилизации, "Про Олю в неволе", "Человек, который запряг Идею", "Картины из жизни провинциального комика" и многих других.

В качестве оператора Сергей Михайлович выступал в работе над кинолентой "Любимчик".