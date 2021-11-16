"Огромная дыра в душе": дочь Глаголевой в свой день рождения вспомнила о смерти матери

"Огромная дыра в душе": дочь Глаголевой в свой день рождения вспомнила о смерти матери
Анастасия Шубская и Вера Глаголева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наследница актрисы рассказала о значимых моментах жизни

Дочь Веры Глаголевой, Анастасия Шубская, 16 ноября отмечает свой 28-й день рождения. В честь праздника наследница знаменитой актрисы решила рассказать подписчикам о своем детстве, отношениях с Александром Овечкиным и смерти матери. 

В "Инстаграме" Шубская опубликовала милую детскую фотографию. Она вспомнила, что первые два года ее жизни Глаголева называла дочку "маленький китаец", а отец, Кирилл Шубский, в шутку спрашивал у актрисы, могут ли дети становиться красивее с возрастом. 

Девушка призналась, что ее жизнь – удивительная. О детстве Анастасия вспомнила с особым теплом и трепетом, сказав, что росла в дружной и любящей семье. 

После был университет, знакомство с Овечкиным и счастливое замужество. Этот этап был омрачен смертью матери Шубской. 

"Произойдет самое страшное горе, которое она (Шубская – прим. ред.) переживет только благодаря своей семье и родным, но которое навсегда оставит дыру в душе, с которой придется заново учиться жить", 

– вспомнила Анастасия. 

Так или иначе, наследница звезды российского кино призналась, что считает себя счастливым человеком, потому что рядом с ней есть любящий муж, два здоровых сына, большая семья. И она благодарна за то, что имеет. 

Ранее Шубская показала, как выглядит могила Глаголевой спустя четыре года после смерти актрисы. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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