"Пожалуйста, остановись!": поступок Малахова разочаровал Фандеру

"Пожалуйста, остановись!": поступок Малахова разочаровал Фандеру
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актриса призвала перестать издеваться над животными

Недавно на инстаграм-странице Андрея Малахова появилось видео, на котором запечатлен Николай Басков с тигренком на руках. Натуральный блондин решил устроить фотосессию с маленьким хищником. Это возмутило многих пользователей Сети. В числе критикующих оказалась и актриса Оксана Фандера.

Все случилось на съемках "Новогоднего огонька". Басков поднял животное на руки и начал позировать с ним перед камерой. В какой-то момент тигренок, для которого все происходящее стало большим стрессом, испражнился, едва не попав на костюм Николая. Это вызвало смех у присутствующих на студии. Спустя некоторое время исполнитель хита "Шарманка" начал голосить прямо перед съежившимся от страха хищником.

Малахов с веселой улыбкой наблюдал за происходящим, а позже смонтировал забавное на его взгляд видео с неловким инцидентом. Тот факт, что телеведущий поощрял фотосессию со зверем, разочаровал Фандеру.

"Андрей! Прошу тебя! Пожалуйста, остановись!" – прокомментировала Оксана данную публикацию.

Ее возмутило, что шоумен не только выставил данную ситуацию как нечто веселое, но и вместе с коллегами мучил бедное животное. Ведь, по мнению супруги Филиппа Янковского, тигренку была нанесена "колоссальная травма".

Артистка добавила, что в этом не было ничего смешного. Фандера заявила – все причастные к данному инциденту не уважают братьев наших меньших, а также пренебрегают чувствами зоозащитников. 

Ранее внешний вид Малахова удивил общественность. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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