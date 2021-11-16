Актриса призвала перестать издеваться над животными

Недавно на инстаграм-странице Андрея Малахова появилось видео, на котором запечатлен Николай Басков с тигренком на руках. Натуральный блондин решил устроить фотосессию с маленьким хищником. Это возмутило многих пользователей Сети. В числе критикующих оказалась и актриса Оксана Фандера.

Все случилось на съемках "Новогоднего огонька". Басков поднял животное на руки и начал позировать с ним перед камерой. В какой-то момент тигренок, для которого все происходящее стало большим стрессом, испражнился, едва не попав на костюм Николая. Это вызвало смех у присутствующих на студии. Спустя некоторое время исполнитель хита "Шарманка" начал голосить прямо перед съежившимся от страха хищником.

Малахов с веселой улыбкой наблюдал за происходящим, а позже смонтировал забавное на его взгляд видео с неловким инцидентом. Тот факт, что телеведущий поощрял фотосессию со зверем, разочаровал Фандеру.

"Андрей! Прошу тебя! Пожалуйста, остановись!" – прокомментировала Оксана данную публикацию.

Ее возмутило, что шоумен не только выставил данную ситуацию как нечто веселое, но и вместе с коллегами мучил бедное животное. Ведь, по мнению супруги Филиппа Янковского, тигренку была нанесена "колоссальная травма".

Артистка добавила, что в этом не было ничего смешного. Фандера заявила – все причастные к данному инциденту не уважают братьев наших меньших, а также пренебрегают чувствами зоозащитников.

Ранее внешний вид Малахова удивил общественность.