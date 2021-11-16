Стало известно местонахождение пропавшего Пелевина – соцсети

Стало известно местонахождение пропавшего Пелевина – соцсети
Фото: depositphotos.com
Эссеист не появлялся на публике около 20 лет

Телеграм-канал Mash выяснил, где находится ушедший в подполье в начале "нулевых" писатель Виктор Пелевин. По данным источника, деятель культуры был замечен на острове Самуи в Таиланде.

В качестве доказательства было опубликовано фото похожего на Пелевина мужчины. Человек со снимка одет в черную футболку, черные шорты и серые сандалии. За его спиной можно разглядеть рюкзак. Предполагаемый Виктор Олегович спрятал глаза за солнечными очками.

Примечательно, что в последний раз писатель выходил в свет около 20 лет назад. Он появился на публике в японском городе Токио. После этого эссеист пропал с радаров.

Как пишет источник, Пелевин странствовал с 2017 по 2018 годы. За это время он приезжал в Россию крайне редко. В ноябре 2019 года Виктор Олегович вылетел из Москвы в Бангкок. С тех пор он больше не появлялся в Российской Федерации.

Никаких доказательств того, что человек с фото оказался знаменитым писателем, пока нет.

В конце сентября этого года появилась информация, что Пелевин объявился спустя 20 лет отсутствия. В СМИ распространились снимки, на которых похожий внешне на деятеля культуры мужчина раздает автографы в Москве. Однако многие усомнились в том, что это был настоящий писатель.

Авторству Виктора Олеговича принадлежат такие произведения, как "Омон Ра", "Чапаев и Пустота" и "Generation "П". 

Источник: Телеграм-канал Mash ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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