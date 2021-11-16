Никита Ефремов расстался со звездой "Орла и решки"

Никита Ефремов расстался со звездой "Орла и решки"
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
О разрыве сообщила телеведущая

Мария Ивакова, бывшая ведущая "Орла и Решки. Шоппинг", призналась своим подписчикам в "Инстаграм", что она и сын Михаила Ефремова Никита расстались. 

Звезда соцсети отметила, что никто из них не собирается комментировать причины разрыва, а также, что не будет никаких скандалов. При этом она подчеркнула, что расставание прошло с "большой любовью и уважением друг к другу". По ее словам, они остались друзьями и поддерживают друг друга. 

Сам Ефремов не стал ничего писать, а лишь опубликовал пост Иваковой в "сторис". 

Поклонники пары признались, что им жаль слышать такие новости. Однако многие отметили, что некоторым бывшим влюбленным стоит поучиться тому, с каким уважением Ефремов и Ивакова расстались. Фанаты звезды "Орла и решки. Шоппинг" выразили уверенность, что это к лучшему и она непременно встретит своего мужчину.

Актер и телеведущая были вместе около двух лет. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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