Иногда 46-летнему певцу приходится непросто

Российский эстрадный певец Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура, рассказал о своем участии в музыкальном проекте "Суперстар!". О сложностях артист рассказал в интервью Passion.ru.

Напомним, передача выходит на телеканале НТВ. Первый выпуск нового сезона появился в эфире 7 ноября. В шоу принимают участие Авраам Руссо, Алена Апина, Юрий Титов, Виктория Цыганова, Виктор Салтыков и другие.

Шура признался, что изначально не хотел участвовать в проекте. Прийти туда Медведева уговорил заместитель генерального продюсера НТВ Вадим Такменев. Тележурналист заверил, что "будет красиво". Слова работника СМИ убедили певца, и он принял решение в пользу "Суперстар!".

По словам знаменитости, в какой-то момент он задумался об уходе из шоу.

"Хотел уйти на второй программе, потому что у нас не очень дружелюбная обстановка была за кулисами", – заявил он.

Исполнитель хита "Холодная луна" отметил, что многие участники улыбаются в глаза, а на самом деле испытывают неприязнь. Также звезду сильно задели слова Лолиты Милявской, которая входит в состав жюри проекта. Как-то раз певица сказала, что герои передачи около 20 лет где-то пропадали.

Медведев акцентировал внимание на том, что все это время он продолжал трудиться.

При этом артист выделил и положительные моменты. Так, например, его впечатляет высокий уровень постановки номеров.

Ранее стало известно, что Шура приобрел место на кладбище.