Звезда отдала предпочтение наряду ливанского модельера

В минувший понедельник, 15 ноября, в Доме Пашкова прогремело светское мероприятие под названием "бал дебютанток Tatler". Его посетили многие представители отечественного шоу-бизнеса. В числе присутствующих оказалась и продюсер Яна Рудковская, которая появилась на публике в пышном платье золотистого цвета. Наряд знаменитости не всем пришелся по душе.

Рудковская опубликовала фотографии "при параде" в личном микроблоге. Для выхода в свет она выбрала длинное платье с корсетным верхом и пышной юбкой, состоящей из нескольких слоев. Создателем наряда выступил известный ливанский модельер Джордж Хобейка.

Свой образ Яна дополнила диадемой, а также набором ювелирных украшений в одном стиле – колье, кольцом и браслетом с зелеными драгоценными камнями. Заморачиваться с прической супруга фигуриста Евгения Плющенко не стала. Она ограничилась распущенными локонами.

Некоторые пользователи Сети раскритиковали внешний вид продюсера. Они сочли ее платье неудачным.

"На веник похоже", "Я подумал, что из занавесок сделали ей платье", "Новогодняя елочка", "Обернулась в сноп сена?" – прокомментировали подписчики.

Однако количество восхищенных отзывов в несколько раз превысило число негативных комментариев. Многие назвали Рудковскую златовласой принцессой. Поклонники отметили, что в этом наряде Яна выглядит сногсшибательно.

Ранее продюсер рассказала о подарке для Плющенко. В начале ноября фигуристу исполнилось 39 лет.