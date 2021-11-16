"На веник похоже": платье Рудковской с бала Tatler раскритиковали

"На веник похоже": платье Рудковской с бала Tatler раскритиковали
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Звезда отдала предпочтение наряду ливанского модельера

В минувший понедельник, 15 ноября, в Доме Пашкова прогремело светское мероприятие под названием "бал дебютанток Tatler". Его посетили многие представители отечественного шоу-бизнеса. В числе присутствующих оказалась и продюсер Яна Рудковская, которая появилась на публике в пышном платье золотистого цвета. Наряд знаменитости не всем пришелся по душе.

Рудковская опубликовала фотографии "при параде" в личном микроблоге. Для выхода в свет она выбрала длинное платье с корсетным верхом и пышной юбкой, состоящей из нескольких слоев. Создателем наряда выступил известный ливанский модельер Джордж Хобейка.

Свой образ Яна дополнила диадемой, а также набором ювелирных украшений в одном стиле – колье, кольцом и браслетом с зелеными драгоценными камнями. Заморачиваться с прической супруга фигуриста Евгения Плющенко не стала. Она ограничилась распущенными локонами.

Некоторые пользователи Сети раскритиковали внешний вид продюсера. Они сочли ее платье неудачным.

"На веник похоже", "Я подумал, что из занавесок сделали ей платье", "Новогодняя елочка", "Обернулась в сноп сена?" – прокомментировали подписчики.

Однако количество восхищенных отзывов в несколько раз превысило число негативных комментариев. Многие назвали Рудковскую златовласой принцессой. Поклонники отметили, что в этом наряде Яна выглядит сногсшибательно.

Ранее продюсер рассказала о подарке для Плющенко. В начале ноября фигуристу исполнилось 39 лет. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Поляки включили водометы против мигрантов при минусовой температуре

В ответ на летящие камни польские правоохранители бросают газовые и шумовые гранаты

Лукашенко ответил на угрозу Польши закрыть границу

Глава Беларуси пока не видит необходимости ставить армию на охрану государственных рубежей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей