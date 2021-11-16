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Скончался актер Станислав Сальников, известный по ролям в картинах "Марш Турецкого", "Морские дьяволы", "Ищейка" и других. О смерти артиста сообщил его друг Валерий Блохин в "Фейсбук".
По словам Блохина, Сальников ушел из жизни ночью 16 ноября. Причиной трагедии стал коронавирус.
Деятелю культуры было 73 года. О дате и месте похорон будет известно позже.
Станислав Гаврилович родился 10 октября 1948 года. Он окончил Театральное училище имени Щепкина при Малом театре.
С 1990 года Сальников работал в Краснодарском академическом театре драмы. В 1996 актер получил звание заслуженного артиста РФ, передает "Общественная служба новостей".
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