Ушел из жизни актер из "Марша Турецкого"

Деятелю культуры было 73 года

Скончался актер Станислав Сальников, известный по ролям в картинах "Марш Турецкого", "Морские дьяволы", "Ищейка" и других. О смерти артиста сообщил его друг Валерий Блохин в "Фейсбук".

По словам Блохина, Сальников ушел из жизни ночью 16 ноября. Причиной трагедии стал коронавирус.

Деятелю культуры было 73 года. О дате и месте похорон будет известно позже.

Станислав Гаврилович родился 10 октября 1948 года. Он окончил Театральное училище имени Щепкина при Малом театре.

С 1990 года Сальников работал в Краснодарском академическом театре драмы. В 1996 актер получил звание заслуженного артиста РФ, передает "Общественная служба новостей"

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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