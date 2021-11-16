Женщину обвинили в смерти любимого

Любителям светских хроник известно, что Николай Караченцов постоянно опирался на свою сильную супругу. Людмила Поргина оказалась той самой, которая была в состоянии "собрать" возлюбленного по частям после страшного происшествия, а затем длительное время ухаживать за ним и лелеять.

Однако не многие склонны считать Поргину волевым человеком, который заслуживает уважения: в эфире телепрограммы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на нее напал бывший любовник вдовы Евгения Евстигнеева Сердюков. Оказалось, что мужчину серьезно задело замечание Поргиной – та заявила, что именно он и свел несчастную в могилу. Артистка с возмущением заявила, что любовник попросту не умеет любить прекрасный пол.

"Вы спустя год после ее смерти женились, как так? Не умеете любить!" – воскликнула Людмила.



Сердюкова страшно рассердило замечание гостьи – он в долгу не остался и заявил, что Людмила собственными усилиями угробила своего любимого мужа, и морального права на подобные склоки теперь не имеет из-за такого страшного поступка.

"Это я не умею любить?! Вы для меня тоже никто", – закричал бывший ухажер Цывиной.

Поргиной ответный выпад пришелся явно не по душе, и она обозвала Сердюкова "мерзавцем и негодяем".

По слухам, после кончины Евгения Евстигнеева вдова Ирина Цывина стала часто выпивать. В тот момент у нее появился молодой мужчина. Смерть Ирины до сих пор вызывает немало вопросов. Дочка требует до сих пор провести эксгумацию тела родительницы, считая, что к смерти мамы может быть причастен ее родной брат.