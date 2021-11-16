Сейчас жизни артистки ничего не угрожает

Мариана Гомес, звезда Большого театра, хотела покинуть этот мир. Причиной тому стала ссора с возлюбленным. Об этом стало известно журналистам.

Как пишет РЕН ТВ, девушку не в себе обнаружили в квартире. Сейчас она находится в больнице – угрозы для жизни нет.

34-летняя Гомес – первая артистка в Большом театре, прибывшая из другой страны. Девушка влюбилась в русский балет в детстве. Однако родители не разделяли энтузиазма дочери стать балериной. Впрочем, уже в 15 лет Гомес поступила на стажировку в Большой театр и через год получила работу в главном храме Мельпомены России.