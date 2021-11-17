Спортсмен заявил, что коллега акцентирует внимание явно не на том

Заслуженный тренер СССР, одна из представителей жюри на "Ледниковом периоде" Татьяна Тарасова выразила возмущение тем, что зрительские симпатии были преимущественно предназначены для Евгении Медведевой, а ее партнера, блогера Даню Милохина, никто не стал поддерживать. Такое заявление она сделала после нового номера пары про ненависть в Сети, который снимался во вторник, 16 ноября. Однако, считает двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, внимание нужно обращать на иной момент, так как номер заключался совершенном в другом.

Максим в этом сезоне вместе с Татьяной Тарасовой судит "Ледниковый период". Спортсмен прокомментировал высказывание заслуженного тренера, которая призвала поддержать Медведеву с Милохиным. По мнению Транькова, выступление пары вовсе не было сложным и даже дублировало предыдущие номера.

Однако, продолжил Максим, нужно обратить внимание на следующее: номер был весьма актуален, учитывая то, кем являются Женя с Даней. Ребята затронули прекрасную тему, которая соприкасается с их личными судьбами.

"И те люди, которые здесь сидят и болеют за Женю, а также все, кто посмотрит прокат в записи, должны прежде всего не написать "Даня" с другой стороны плаката (на чем настаивала Тарасова – прим. ред.), а не писать гадости в интернете", – заявил Траньков.

По словам спортсмена, нужно начинать, главным образом, с себя, и оказывать поддержку как Медведевой, так и Милохину.

Тарасова ранее выразила возмущение тем, что фанаты подготовили плакаты только для любимой фаворитки, однако не стали поддерживать в равной степени Даню. По мнению судьи, в следующий раз болельщикам нужно оказывать такую же поддержку и Милохину, которого они на этот раз проигнорировали.