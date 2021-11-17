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Заслуженный тренер СССР, одна из представителей жюри на "Ледниковом периоде" Татьяна Тарасова выразила возмущение тем, что зрительские симпатии были преимущественно предназначены для Евгении Медведевой, а ее партнера, блогера Даню Милохина, никто не стал поддерживать. Такое заявление она сделала после нового номера пары про ненависть в Сети, который снимался во вторник, 16 ноября. Однако, считает двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, внимание нужно обращать на иной момент, так как номер заключался совершенном в другом.
Максим в этом сезоне вместе с Татьяной Тарасовой судит "Ледниковый период". Спортсмен прокомментировал высказывание заслуженного тренера, которая призвала поддержать Медведеву с Милохиным. По мнению Транькова, выступление пары вовсе не было сложным и даже дублировало предыдущие номера.
Однако, продолжил Максим, нужно обратить внимание на следующее: номер был весьма актуален, учитывая то, кем являются Женя с Даней. Ребята затронули прекрасную тему, которая соприкасается с их личными судьбами.
"И те люди, которые здесь сидят и болеют за Женю, а также все, кто посмотрит прокат в записи, должны прежде всего не написать "Даня" с другой стороны плаката (на чем настаивала Тарасова – прим. ред.), а не писать гадости в интернете", – заявил Траньков.
По словам спортсмена, нужно начинать, главным образом, с себя, и оказывать поддержку как Медведевой, так и Милохину.
Тарасова ранее выразила возмущение тем, что фанаты подготовили плакаты только для любимой фаворитки, однако не стали поддерживать в равной степени Даню. По мнению судьи, в следующий раз болельщикам нужно оказывать такую же поддержку и Милохину, которого они на этот раз проигнорировали.
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