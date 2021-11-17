Многолетний брак оказался не таким надежным

Звездное семейство знаменитого российского исполнителя Дмитрия Маликова считается образцово-показательным и очень крепким. Однако так было не всегда. Оказалось, в двухтысячных годах Дмитрий серьезно надумал сбежать от некогда любимой жены. Виной тому стала красотка-модель.



С супругой Еленой Изаксон исполнитель хитов "Ты одна, ты такая", "С чистого листа", "Нет, ты не для меня" познакомился в 1990-х. Девушка быстро запала в душу известного певца, подарила ему наследницу Стефанию и стала законной женой Маликова. 11 лет влюбленные жили в гармонии и согласии, однако в какой-то момент на горизонте появилась другая красавица.

Поговаривают, что в те годы Дмитрий Маликов по уши влюбился в зеленоглазую модель, финалистку конкурса "Мисс Россия" Ирину Антоненко. Чувство было настолько сильным, что певец решил развестись с Еленой, которая, к слову, старше его на целых семь лет. Таким образом, молодая конкурентка имела серьезное преимущество и действительно могла стать причиной разрушения брака.

По данным журналистов "Экспресс газеты", законная супруга Дмитрия была в ярости от такого развития событий. По слухам, она даже хотела испортить привлекательную внешность красавицы-модели, чтобы отвадить от нее любимого мужчину.

Что случилось дальше, история умалчивает. Однако, слава богу, Ирина осталась при своей красоте, а Дмитрий не стал покидать звездное семейство. Спустя какое-то время Антоненко эмигрировала в Соединенные Штаты Америки, а Маликовы продолжают жить душа в душу.

К слову, в конце прошлого года Дмитрий признался, что ему давно надоело выступать, и он планирует завершить свою карьеру.