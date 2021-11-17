Каналу придется раскошелиться из-за сомнительного выступления некоторых артистов

Судебные эксперты приняли решение по нашумевшему скандалу вокруг канала "Муз ТВ". Они посчитали правильным оштрафовать медийный ресурс на целый миллион рублей. Причиной послужила пропаганда нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.



Сообщается, что данный штраф наложен после скандальной премии телеканала за 2020/2021 год.

Напомним, на этом мероприятии особенно отличился Филипп Киркоров. Известный российский певец явился на красную дорожку в сопровождении блогера Давида Манукяна. Парочка была окружена полураздетыми мужчинами и выглядела весьма провокационно.

Об этом инциденте резко высказалась музыкальный продюсер Нателла Крапивина. Вскоре после этого в звездной тусовке начались серьезные разборки.