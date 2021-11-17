41-летняя знаменитость скончалась из-за COVID-19

Сегодня, 17 ноября, стало известно о трагическом событии в сфере шоу-бизнеса. Этот мир покинула известная телеведущая, актриса и участница полюбившегося россиянам телешоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская. О последних днях знаменитости рассказала ее коллега, ведущая Татьяна Черняева.



Больше всего Кристина запомнилась зрителям своими блистательными танцами в популярном телевизионном проекте. Артистка успела побывать партнершей Марата Башарова и Максима Щеголева. Также знаменитость сыграла в телесериале "Моя прекрасная мама".

По словам Черняевой, проблемы со здоровьем у ныне покойной звезды начались еще месяц назад. Тогда Кристина жаловалась на печень и желудочный пузырь. Татьяна не исключает, что она подхватила COVID-19 уже в больнице. Впрочем, Черняева в этом не уверена, однако рассказывает, что изначально диагноз был другой.

Спустя некоторое время Асмаловскую выписали из больницы. Однако Кристина чувствовала себя неважно, а в какой-то момент ей стало совсем плохо. Телеведущую опять забрали в больницу, где выяснилось, что у нее поражено 25% дыхательных органов.

"Ее забрали с подозрением на COVID, она уже стала задыхаться", – рассказывает Татьяна.

Последние семь дней своей жизни танцовщица провела в реанимационной палате на ИВЛ, там ее земной путь и оборвался, передает телеканал "360". Татьяна рассказала, что Кристина не была противником прививок от COVID-19, однако так и не успела вакцинироваться.

Черняева также отметила, что ее коллега была отличным человеком – Асмаловскую всем сердцем любили дети. Звезда вела популярное телешоу "АБВГДейки" и стала настоящим кумиром российских деток.

К слову, недавно тяжелая пневмония унесла жизнь знаменитого российского артиста Владимира Казанцева.