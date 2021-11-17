Как прошли последние дни 41-летней телеведущей Асмаловской

Как прошли последние дни 41-летней телеведущей Асмаловской
Кристина Асмаловская. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
41-летняя знаменитость скончалась из-за COVID-19

Сегодня, 17 ноября, стало известно о трагическом событии в сфере шоу-бизнеса. Этот мир покинула известная телеведущая, актриса и участница полюбившегося россиянам телешоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская. О последних днях знаменитости рассказала ее коллега, ведущая Татьяна Черняева.

Больше всего Кристина запомнилась зрителям своими блистательными танцами в популярном телевизионном проекте. Артистка успела побывать партнершей Марата Башарова и Максима Щеголева. Также знаменитость сыграла в телесериале "Моя прекрасная мама".

По словам Черняевой, проблемы со здоровьем у ныне покойной звезды начались еще месяц назад. Тогда Кристина жаловалась на печень и желудочный пузырь. Татьяна не исключает, что она подхватила COVID-19 уже в больнице. Впрочем, Черняева в этом не уверена, однако рассказывает, что изначально диагноз был другой.

Спустя некоторое время Асмаловскую выписали из больницы. Однако Кристина чувствовала себя неважно, а в какой-то момент ей стало совсем плохо. Телеведущую опять забрали в больницу, где выяснилось, что у нее поражено 25% дыхательных органов.

"Ее забрали с подозрением на COVID, она уже стала задыхаться", – рассказывает Татьяна.

Последние семь дней своей жизни танцовщица провела в реанимационной палате на ИВЛ, там ее земной путь и оборвался, передает телеканал "360". Татьяна рассказала, что Кристина не была противником прививок от COVID-19, однако так и не успела вакцинироваться.

Черняева также отметила, что ее коллега была отличным человеком – Асмаловскую всем сердцем любили дети. Звезда вела популярное телешоу "АБВГДейки" и стала настоящим кумиром российских деток.

К слову, недавно тяжелая пневмония унесла жизнь знаменитого российского артиста Владимира Казанцева.

Источник: Телеканал 360 ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

Россия нарастила секретный экспорт в страны НАТО

Критикующие Турцию за закупку С-400 страны сами импортируют из РФ боеприпасы и летательные аппараты

Демонстративное поражение Россией спутника на орбите остановит авантюру США – Сатановский

Москва охладила "горячие головы" западных вояк

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей