Шоумен считает, что с сидящими перед телеэкранами россиянами не о чем разговаривать

Знаменитый телеведущий Дмитрий Дибров поделился своим мнением по поводу интеллектуального уровня российских зрителей. Выяснилось, что шоумен достаточно низко оценивает эрудированность своих сограждан. В свежем интервью он назвал большинство телезрителей "идиотами".



Стоит отметить, что звездного ведущего популярной телевикторины "Кто хочет стать миллионером?" в целом весьма расстраивает ситуация на российском телевидении. Дибров уверен, что медийная сфера возвращается на уровень семидесятых годов. По какой-то причине Дмитрий убежден, что при Советском союзе многие зрители были недалекого ума, и сейчас опять поглупели.

Такими размышлениями проживающий на Рублевке миллионер поделился в интервью журналистам интернет-издания "Экспресс газета".

"Сейчас 80% зрителей – идиоты", – отмечает Дмитрий.

Построивший свою карьеру за счет телевидения ведущий подчеркнул, что на сегодняшний день только 20% зрителей являются "дельными людьми". С ними хотя бы есть о чем поговорить, тогда как большинство не представляет никакого интереса для знаменитости.

Также Дибров добавил, что его очень раздражает пошлость, которая сейчас воцарилась в телевизионном пространстве. Дмитрий считает себя консерватором, который не готов принимать такие вольности, как, например, полуголые девушки-телеведущие.

Кстати, недавно Дибров сделал сенсационное заявление о взяточничестве на знаменитом телешоу "Кто хочет стать миллионером?". Оказалось, Дмитрию частенько обещали золотые горы за победу на передаче.