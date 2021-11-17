Представители движения намерены добиться справедливости

В среду, 17 ноября, стало известно о том, что телеканал "Муз-ТВ" оштрафовали на один миллион рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Данную информацию прокомментировал председатель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов.

Напомним, скандал разразился после церемонии вручения премии "Муз-ТВ". Некоторые артисты, посетившие мероприятие, вели себя крайне провокационно. Так, например, наряды певца Филиппа Киркорова и рэпера Давида Манукяня выглядели как свадебные. А блогер Даня Милохин появился на публике в странном наряде, одна половина которого выглядела как женское платье, а другая – как мужской костюм.

Представителей общественного движения разочаровало наказание для телеканала. Как заявил Резяпов, владельцам медийного ресурса ничего не стоит отдать из своего кармана миллион рублей.

Ильдар отметил, что вместе с единомышленниками направлял ходатайство в адрес судьи, которая занималась скандальным делом. Он пытался добиться того, чтобы "Муз-ТВ" приостановил вещание на три месяца. Однако подобная мера наказания обошла телеканал стороной.

Председатель "Ветеранов России" сообщил, что движение собирается написать заявление в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ. Целью обращения является намерение привлечь Киркорова, Манукяна и некоторых других к административной ответственности, передает News.ru.

Кроме того, представители общественного движения хотят проверить, по какой причине блогер Милохин получил отсрочку от армии.

"Пусть перестает носить платье полумужчины-полуженщины и готовится примерить военную форму", – высказался Ильдар.

Ранее певица Диана Арбенина высказалась о премии "Муз-ТВ".