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Марк Рудинштейн перенес сердечный приступ, сообщают в соцсетях. Продюсера увезли в одну из московских больниц, он в реанимации.
Помощь медиков, по предварительной информации, потребовалась создателю "Кинотавра" накануне, 16 ноября. Рудинштейн жаловался на боль в сердце – в итоге пришлось вызвать скорую.
В больнице медики диагностировали продюсеру инфаркт миокарда. По последним данным, Рудинштейн в тяжелом состоянии.
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