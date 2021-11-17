У создателя "Кинотавра" случился инфаркт

Известный продюсер в реанимации

Марк Рудинштейн перенес сердечный приступ, сообщают в соцсетях. Продюсера увезли в одну из московских больниц, он в реанимации.

Помощь медиков, по предварительной информации, потребовалась создателю "Кинотавра" накануне, 16 ноября. Рудинштейн жаловался на боль в сердце – в итоге пришлось вызвать скорую.

В больнице медики диагностировали продюсеру инфаркт миокарда. По последним данным, Рудинштейн в тяжелом состоянии.

Источник: Телеграм-канал Mash • Требует проверки
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