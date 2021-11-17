Наследник артиста уверен, что его деньги забрала Цымбалюк-Романовская

После смерти народного артиста СССР Армена Джигарханяна по Сети распространились слухи о том, что он оставил многомиллионное наследство. В эфире передачи "Пусть говорят" пасынок деятеля культуры Степан решил расставить все точки над "i".

По словам Джигарханяна-младшего, о наследстве именитого родителя он узнал только через полгода после похорон. Мужчина обратился к нотариусу, чтобы уточнить, на что он мог бы претендовать.

Удалось выяснить, что у Армена Борисовича было пять счетов. Три из них оказались пустыми. На одном счету лежали две тысячи рублей, а на другом – сумма в размере нескольких пенсий. Также у звезды кинокартины "Собака на сене" осталась однокомнатная квартира, которая территориально располагается за МКАДом.

"Вся процедура похорон, демонтажа памятника, расходы на его установку оказались по стоимости больше, чем само наследство", - признался Степан.

Напомним, 14 ноября этого года на могиле Джигарханяна открыли памятник. Авторами монумента выступили дети известного скульптора Фридриха Согояна.

Наследник знаменитости уверен, что часть денег забрала его бывшая избранница – пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. Армен Борисович состоял с ней в браке с 2016 по 2017 годы.

Ранее Виталина рассказала о чувствах к покойному Джигарханяну. Артистка заявила, что любит и помнит легендарного деятеля культуры.