Пасынок развеял слухи об огромном наследстве Джигарханяна

Пасынок развеял слухи об огромном наследстве Джигарханяна
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Наследник артиста уверен, что его деньги забрала Цымбалюк-Романовская

После смерти народного артиста СССР Армена Джигарханяна по Сети распространились слухи о том, что он оставил многомиллионное наследство. В эфире передачи "Пусть говорят" пасынок деятеля культуры Степан решил расставить все точки над "i".

По словам Джигарханяна-младшего, о наследстве именитого родителя он узнал только через полгода после похорон. Мужчина обратился к нотариусу, чтобы уточнить, на что он мог бы претендовать.

Удалось выяснить, что у Армена Борисовича было пять счетов. Три из них оказались пустыми. На одном счету лежали две тысячи рублей, а на другом – сумма в размере нескольких пенсий. Также у звезды кинокартины "Собака на сене" осталась однокомнатная квартира, которая территориально располагается за МКАДом.

"Вся процедура похорон, демонтажа памятника, расходы на его установку оказались по стоимости больше, чем само наследство", - признался Степан.

Напомним, 14 ноября этого года на могиле Джигарханяна открыли памятник. Авторами монумента выступили дети известного скульптора Фридриха Согояна.

Наследник знаменитости уверен, что часть денег забрала его бывшая избранница – пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. Армен Борисович состоял с ней в браке с 2016 по 2017 годы.

Ранее Виталина рассказала о чувствах к покойному Джигарханяну. Артистка заявила, что любит и помнит легендарного деятеля культуры. 

Источник: Выпуск передачи "Пусть говорят" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров
По теме

Россия нарастила секретный экспорт в страны НАТО

Критикующие Турцию за закупку С-400 страны сами импортируют из РФ боеприпасы и летательные аппараты

Демонстративное поражение Россией спутника на орбите остановит авантюру США – Сатановский

Москва охладила "горячие головы" западных вояк

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей