Спектакль с Бузовой сняли с репертуара МХАТа

В культурном учреждении планируют вернуться к тем работам, которые были востребованы в прошлом

Директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман снял с репертуара спектакль "Чудесный грузин", в котором участвовала Ольга Бузова. Об этом сам театральный деятель рассказал в интервью Forbes.

По словам Кехмана, он уже определился с дальнейшей стратегией. Владимир Абрамович намерен за полгода восстановить репертуар, который придется по душе зрителям.

Театральный деятель отметил, что на данный момент во МХАТе существуют 40 спектаклей. Постановку "Чудесный грузин" публика больше не увидит. Еще три-четыре спектакля находятся под вопросом.

Кехман хочет вернуться к тем работам, которые были востребованы в прошлом.

Ранее стало известно об отмене постановки "Чудесный грузин". Причиной стал якобы низкий спрос на нее. Данная новость возмутила Бузову. Ведь, по ее словам, билеты разлетелись как горячие пирожки.