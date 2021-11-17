Артистка продолжает переживать за судьбу родного театра

Новый директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман рассказал о просьбах театрального режиссера Татьяны Дорониной. Деятели культуры впервые пообщались по телефону.

По словам Кехмана, инициатором беседы стал именно он. Владимир Абрамович и Татьяна Васильевна общались около 40 минут. За то время они обсудили ряд важных вопросов, касающихся театра.

Театральный деятель рассказал, что артистка обратила внимание на плачевное состояние сценического комплекса МХАТа. Кинозвезда посоветовала ему добиться проведения Министерством культуры специальной экспертизы, передает "Московский Комсомолец".

Также Татьяна Васильевна завела разговор про актеров, которые лишились работы из-за бывшего худрука учреждения культуры Эдуарда Боякова.

"Сделайте мне подарок, Владимир Абрамович – верните уволенных артистов", – попросила Доронина.

Кехман пообещал знаменитости, что обязательно организует встречу с артистами из "старой гвардии". При этом новый директор МХАТа хочет, чтобы Татьяна Васильевна присутствовала на собрании.

Он не против возвращения в театр членов труппы. Однако Владимир Абрамович уточнил – решить данный вопрос получится только ближе к январю, а то и позже.

Примечательно, что Доронина пока не может появиться в родном театре. У актрисы имеются некоторые проблемы со здоровьем.

Ранее стало известно о том, что Кехман снял с репертуара спектакль "Чудесный грузин", в котором участвовала Ольга Бузова.