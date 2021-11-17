По всей видимости, артистка самостоятельно обставляла личный уголок

Максим Галкин показал, как выглядит спальня его супруги Аллы Пугачевой. Оказалось, что Примадонна выбрала себе не очень просторную комнату в замке.

Галкин в очередной раз снимал видео со своими наследниками Лизой и Гарри. Двойняшки смастерили приведение, накинув черную тряпку на швабру. В какой-то момент веселая троица решила разыграть исполнительницу хита "Миллион алых роз".

Максим и ребята застали Аллу Борисовну сидящей в своей спальне. Благодаря записи пользователи Сети смогли разглядеть покои артистки.

Примадонна расположилась в одном из клетчатых кресел напротив плазменного телевизора. Рядом с ней стоит столик с личными вещами, а также тахта молочного цвета. На заднем плане можно увидеть большую двуспальную кровать в похожем стиле.

Все окна в комнате Пугачевой на момент съемки были зашторены. Знаменитость решила ограничиться включенными прикроватными светильниками.

На стене певица повесила большую икону в деревянной оправе и картину в рамке. Спальня Аллы Борисовны выглядит небольшой. Создается такое впечатление, будто вся мебель стоит вплотную, передает "Телепрограмма".

Можно сделать вывод, что певице нравятся качественные и стильные вещи. По всей видимости, Примадонна самостоятельно обставляла личный уголок.

Ранее музыкант и друг Пугачевой Стас Намин рассказал о болезни Галкина.