В деле намечается "серьезный поворот"

Герцогиня Сассекская ушла с головой в судебные распри по делу против средств массовой информации, опубликовавших часть ее переписки с родным отцом в 2018 году. Речь идет об Associated Newspapers Limited (ANL), которое издает MailOnline и The Mail on Sunday. Недавно в суде прошли слушания, в ходе которых были обнародованы сообщения герцогини и ее бывшего пиарщика Джейсона Кнауфа.

Ситуацию прокомментировала популярный британский обозреватель членов королевской семьи Анжела Моллард – телеведущая назвала историю концом для Меган, заявив о том, что герцогиня несет громадные имиджевые потери перед общественностью.

Анжела считает, что судебный процесс подорвал зрительское доверие к герцогине Сассекской. Британским медийщикам крайне не по душе судебные претензии со стороны Меган.

"В эфире транслировалось столько грязного белья. Послушайте, в этом деле имеется серьезный поворот. Это действительно конец для авторитета Меган", – высказалась Анжела.

Маркл оказалсь под информационным обстрелом после скандального интервью Опре Уинфри – супругу принца Гарри обвиняют в сокрытии некоторых фактов в ее биографии. По мнению обозревателей и ряда СМИ, герцогиня пыталась убедить зрителей в том, что ничего не знала о последствиях замужества с Гарри и не имела никакого представления о Виндзорах до вступления в брачные отношения.

Британское издательство же пытается оспорить решение суда, признавшего претензии истца обоснованными, так как выпуск материала выходит за рамки закона – речь идет о личном письме, адресованном герцогиней своему отцу.