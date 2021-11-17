Меган Маркл может окончательно лишиться репутации из-за слитой переписки - обозреватель

Меган Маркл может окончательно лишиться репутации из-за слитой переписки - обозреватель
Меган Маркл. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В деле намечается "серьезный поворот"

Герцогиня Сассекская ушла с головой в судебные распри по делу против средств массовой информации, опубликовавших часть ее переписки с родным отцом в 2018 году. Речь идет об Associated Newspapers Limited (ANL), которое издает MailOnline и The Mail on Sunday. Недавно в суде прошли слушания, в ходе которых были обнародованы сообщения герцогини и ее бывшего пиарщика  Джейсона Кнауфа.

Ситуацию прокомментировала популярный британский обозреватель членов королевской семьи Анжела Моллард – телеведущая назвала историю концом для Меган, заявив о том, что герцогиня несет громадные имиджевые потери перед общественностью.

Анжела считает, что судебный процесс подорвал зрительское доверие к герцогине Сассекской. Британским медийщикам крайне не по душе судебные претензии со стороны Меган.

"В эфире транслировалось столько грязного белья. Послушайте, в этом деле имеется серьезный поворот. Это действительно конец для авторитета Меган", – высказалась Анжела.

Маркл оказалсь под информационным обстрелом после скандального интервью Опре Уинфри – супругу принца Гарри обвиняют в сокрытии некоторых фактов в ее биографии. По мнению обозревателей и ряда СМИ, герцогиня пыталась убедить зрителей в том, что ничего не знала о последствиях замужества с Гарри и не имела никакого представления о Виндзорах до вступления в брачные отношения.

Британское издательство же пытается оспорить решение суда, признавшего претензии истца обоснованными, так как выпуск материала выходит за рамки закона – речь идет о личном письме, адресованном герцогиней своему отцу.

Источник: Express.co
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Закупкой золота Путин ведет самую "изощренную операцию" в мире - СМИ

Москва осуществляет сложный план по защите своих резервов от обвала американского доллара

Демонстративное поражение Россией спутника на орбите остановит авантюру США – Сатановский

Москва охладила "горячие головы" западных вояк

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей