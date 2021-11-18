Дибров раскрыл размер заработка на федеральном телевидении

Дибров раскрыл размер заработка на федеральном телевидении
Дмитрий Дибров. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Шоумен явно не жалуется на жизнь

Популярный российский телеведущий Дмитрий Дибров живет в великолепном двадцатикомнатном особняке на Рублевке вместе с молодой супругой Полиной, тремя наследниками, тещей и собаками. Шоумен заявил, что в советские годы не думал о деньгах – по молодости голова была забита "тарковщиной".

Дибров, однако, заявил, что исключением был покойный гендиректор ОРТ Владислав Листьев, с которым он познакомился на "Веселых ребятах" – тот за деньги якобы был готов почти на все .

Дмитрий блистает в эфире отечественного телевидения уже с шестилетнего возраста. Так что вопроса выбора профессии перед ним не стояло. Труд здесь тоже хорошо окупается: ведущие популярной программы на федеральном канале получают минимум 50 тысяч долларов в месяц – примерно 3,5 млн рублей.

Ведущий также поведал о своем роскошном особняке стоимостью в несколько миллионов долларов. Дмитрий считает, что, несмотря на свой приличный достаток, остается для простых людей "рукопожатным", в отличие от покойного главреда радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, которого он обвинил в продажности. В интервью "Экспресс-газете" продюсер обозвал коллегу "большевистским отродьем", устроившим информационную кампанию против Юрия Лужкова.

"Сережу волновали только бабки. Сережина харя – иллюстрация слов Рериха: "Идущий за малой добычей с малой добычей и пребудет". Тот миллион баксов, за который он себя продал, и есть ему цена. Но я поеду в любой город страны, и везде со мной будут здороваться люди", – выдал шоумен.

В интервью Дибров заявил, что подобных экземпляров на российском телевидении просто море – деньги, по его словам, зарабатываются сегодня всеми доступными способами.

Дмитрий также нелестно высказался о российских телезрителях – отечественный телевизор, уверен он, откатился "назад" к 70-м годам прошлого столетия, и 80 процентов тех, кто его смотрит, являются в большинстве "идиотами".

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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